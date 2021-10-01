Ляшко рассказал, в каких случаях возможна выдача бумажных больничных

Фото из открытых источников

Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Есть четыре случая, когда будут еще выдаваться и бумажные больничные. В частности, это продление и закрытие листков нетрудоспособности, которые были оформлены до 1 октября. Когда происходит истечение срока, в течение которого лечащий врач может внести изменения в медицинское заключение. В таких случаях это будет рассматриваться на базе врачебного учреждения консультативной комиссией, подписываться непосредственно руководителем учреждения. Также когда возникнет техническая проблема и в течение 7 дней нельзя будет передать данные из электронной системы здравоохранения в ПФУ. Когда застрахованному лицу в течение двух месяцев со дня рождения ребенка на основании свидетельства о рождении выдается справка по форме 147 о, - сказал Ляшко.

В то же время, как отметила на брифинге министр социальной политики Марина Лазебная, для начисления больничных выплат лицо должно быть официально трудоустроено и иметь минимальный стаж 3 года.

Те люди, которые сегодня официально нетрудоустроены, лишаются этого права. Когда человек официально работает, он защищен, он себя страхует от безработицы, болезни, тогда на себя обязательства все это оплачивать берет государство, - подчеркнула Лазебная.

Как сообщалось, Украина с 1 октября полностью переходит на е-больничные: как их оформить.