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01 октября 2021, 13:55 1

Ляшко рассказал, в каких случаях возможна выдача бумажных больничных

01 октября 2021, 13:55 1
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Фото из открытых источников
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Выдача бумажных больничных возможна в четырех случаях 

Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Есть четыре случая, когда будут еще выдаваться и бумажные больничные. В частности, это продление и закрытие листков нетрудоспособности, которые были оформлены до 1 октября. Когда происходит истечение срока, в течение которого лечащий врач может внести изменения в медицинское заключение. В таких случаях это будет рассматриваться на базе врачебного учреждения консультативной комиссией, подписываться непосредственно руководителем учреждения. Также когда возникнет техническая проблема и в течение 7 дней нельзя будет передать данные из электронной системы здравоохранения в ПФУ. Когда застрахованному лицу в течение двух месяцев со дня рождения ребенка на основании свидетельства о рождении выдается справка по форме 147 о, - сказал Ляшко.

В то же время, как отметила на брифинге министр социальной политики Марина Лазебная, для начисления больничных выплат лицо должно быть официально трудоустроено и иметь минимальный стаж 3 года.

Те люди, которые сегодня официально нетрудоустроены, лишаются этого права. Когда человек официально работает, он защищен, он себя страхует от безработицы, болезни, тогда на себя обязательства все это оплачивать берет государство, - подчеркнула Лазебная.

Как сообщалось, Украина с 1 октября полностью переходит на е-больничные: как их оформить.

Минздрав Виктор Ляшко электронный документооборот е-больничный

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