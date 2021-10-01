Україна з 1 жовтня повністю переходить на е-лікарняні: як їх оформити

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Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", оформлення всіх лікарняних буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров’я.

Щоб отримати е-лікарняний, треба прийти на прийом до лікаря, який створить електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі та підписати його кепом (кваліфікований електронний підпис). Інформація потрапить в систему E-health та до Пенсійного фонду. Автоматично сформується електронний листок непрацездатності - це документ, за яким нараховують виплати.

Пацієнт отримає про це повідомлення від системи E-health. Потім лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний листок непрацездатності. Пацієнт також отримує повідомлення на телефон від ПФУ.

Роботодавці зможуть переглянути інформацію про лікарняні своїх співробітників через особистий електронний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

Раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує, щоб роботодавці з 2023 року більше платили за лікарняними.