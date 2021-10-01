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01 октября 2021, 10:35 282

Украина с 1 октября полностью переходит на е-больничные: как их оформить

01 октября 2021, 10:35 282
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Фото: Рixabay
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С 1 октября Украина полностью переходит на электронные больничные

Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Чтобы получить е-больничный, надо прийти на прием к врачу, который создаст электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и подписать его КЭПом (квалифицированная электронная подпись). Информация попадет в систему E-health и в Пенсионный фонд. Автоматически сформируется электронный листок нетрудоспособности - это документ, по которому начисляют выплаты.

Пациент получит об этом сообщение от системы E-health. Затем больничный попадет в реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности. Пациент также получает сообщение на телефон от ПФУ.

Работодатели смогут просмотреть информацию о больничных своих сотрудников через личный электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что Кабмин предлагает, чтобы работодатели с 2023 года больше платили по больничным.

Украина Минздрав больничный больница

 
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