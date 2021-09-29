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29 сентября 2021, 18:30 647

В Раде назвали регионы, где через несколько недель могут усилить карантин

29 сентября 2021, 18:30 647
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Фото из открытых источников
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В течение двух недель карантин могут усилить в трех регионах на западе Украины

Об этом сообщил в Facebook председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет RegioNews.

В частности, речь идет о Волынской, Львовской и Ровенской областях.

"В регионах Украины, граничащих с Польшей, растет количество больных "ковидом" и уровень госпитализации. Есть вероятность, что за неделю-две в Волынской, Львовской, Ровенской областях усилят карантин", - отметил он.

По его словам, на встрече с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким тот заявил, что польские пограничники регулярно находят у украинцев поддельные справки о вакцинации. И на сегодня в Польше нет технических средств для проверки подлинности сертификатов вакцинации в приложении "Дія".

Напомним, ранее сообщалось, что две области в Украине соответствуют "оранжевой" зоне карантина. В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что карантин может завершиться весной 2022 года, если до Нового года вакцинируется большинство украинцев.

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