Две области в Украине соответствуют "оранжевой" зоне карантина

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В Украине по состоянию на 29 сентября два региона демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина

Об этом свидетельствуют данные сайта Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, в Донецкой области наблюдается превышение динамики госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас динамика госпитализаций в области составляет 66,3%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрение на заболевания должна составлять не более 50%.

Кроме того, в Черновицкой области превышена загруженность коек пациентами с COVID-19 на 65,9%.

Напомним, в Украине за 28 сентября обнаружили 9666 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Днепропетровской областях.