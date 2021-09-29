14:02  29 вересня
Кабмін виділив майже 400 млн гривень на забезпечення COVID-лікарень киснем
09:02  29 вересня
Зеленський має ветувати закон "про олігархів" для виправлення колізії у ньому - Разумков
08:09  29 вересня
Доба на Донбасі: вогнепальні поранення отримали двоє військовослужбовців ООС
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2021, 08:49 26

В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих COVID-19

29 вересня 2021, 08:49 26
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 28 вересня виявили 9666 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Дніпропетровській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) і Запорізькій (592) областях і в Києві (583).

Всього за добу госпіталізували 2 855 осіб, 217 хворих померли, одужала 3 281 людина. Серед захворілих за добу - 953 дитини та 204 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 42 132 особи, методом ІФА - 10 973 особи, експрес-тестами - 39 724 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 411 622 людини, з них 2 251 352 людини одужали, 56 080 хворих померли.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що більшість смертей після COVID-вакцинації в Україні не пов'язані з щепленням.

МОЗ коронавірус пандемія вірус діти медики

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram