В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих COVID-19

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В Україні за 28 вересня виявили 9666 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Дніпропетровській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) і Запорізькій (592) областях і в Києві (583).

Всього за добу госпіталізували 2 855 осіб, 217 хворих померли, одужала 3 281 людина. Серед захворілих за добу - 953 дитини та 204 медпрацівники.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 42 132 особи, методом ІФА - 10 973 особи, експрес-тестами - 39 724 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 411 622 людини, з них 2 251 352 людини одужали, 56 080 хворих померли.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що більшість смертей після COVID-вакцинації в Україні не пов'язані з щепленням.