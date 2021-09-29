В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых больных COVID-19

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В Украине за 28 сентября выявили 9666 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Днепропетровской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях и в Киеве (583).

Всего за сутки госпитализировали 2 855 человек, 217 больных умерли, выздоровел 3 281 человек. Среди заболевших за сутки - 953 ребенка и 204 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 42 132 человека, методом ИФА - 10 973 лица, экспресс-тестами - 39 724 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 411 622 человека, из них 2 251 352 человека выздоровели, 56 080 больных умерли.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что большинство смертей после COVID-вакцинации в Украине не связаны с прививкой.