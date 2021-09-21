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21 вересня 2021, 18:38 300

У МОЗ кажуть, що більшість смертей після COVID-вакцинації в Україні не пов'язані зі щепленням

21 вересня 2021, 18:38 300
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Фото: Рixabay
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В Україні зафіксовано 95 летальних випадків серед тих, кому робили щеплення проти COVID-19, однак 77 із них ніяк не пов’язані з вакцинацією

Як пише RegioNews, про це повідомили в Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я у відповідь на запит видання LIGA.Life.

У МОЗ розповіли, що від початку вакцинації проти коронавірусу отримали 95 повідомлень про летальні випадки серед тих, кому вже зробили щеплення.

При тому, що в Україні щепили 6 304 016 людей, тобто це 0,0015% від усіх щеплених.

За протоколами розслідувань регіональних груп оперативного реагування, 77 з 95 повідомлень – це випадкова подія, яка збіглася в часі з проведеним щепленням.

"Причинно-наслідковий зв’язок з проведеною імунізацією відсутній. Це, зокрема, стосується смерті військовослужбовиці в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області 23 березня та смерті 53-річного лікаря Каменко-Дніпровського Центру первинної медико-санітарної допомоги 2 квітня", – пояснили у відомстві.

Розслідування причин решти 18 смертей триває, тому поки що не можна сказати, чи пов’язані вони з вакцинацією.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент зі Львівщини Володимир Сало. Він навчався на 3 курсі Українського гуманітарного інституту

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