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24 вересня 2021, 14:45 5

Верховний суд поновив на посаді "суддю Майдану"

24 вересня 2021, 14:45 5
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з відкритих джерел
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Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав незаконним звільнення колишнього голови Дарницького районного суду Києва Сергія Пойди. Його звільнили за порушення присяги в 2016 році

Про це пише RegioNews з посиланням на рішення КАС від 15 вересня, яке є у розпорядження РБК-Україна.

Пойда очолював Дарницький суд з липня 2012 року і був звільнений рішенням Верховної ради 29 вересня 2016 року.

Підставою для звільнення стало те, що під час Євромайдану він виносив неправомірні рішення про арешт затриманих активістів. Вища рада юстиції угледіла в цьому порушення присяги і рекомендувала парламенту звільнити Пойду з посади.

Верховний суд погодився з доводами позивача про порушення процедури в Раді. Зокрема, суддя Пойда був відсутній на засіданні парламенту при розгляді питання про його звільнення.

Враховуючи ці порушення, ВС задовольнив позов екс-голови Дарницького суду, визнав незаконним і скасував постанову парламенту про його звільнення.

Нагадаємо, у березні поточного року Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував звільнення колишньої судді Печерського суду Києва Оксани Царевич. Її звільнили в 2016 році "за неправосудні рішення і порушення присяги".

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