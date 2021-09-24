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24 сентября 2021, 14:45 3

Верховный суд восстановил в должности "судью Майдана"

24 сентября 2021, 14:45 3
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из открытых источников
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Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконным увольнение бывшего председателя Дарницкого районного суда Киева Сергея Пойды. Его уволили за нарушение присяги в 2016 году

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на решение КАС от 15 сентября, которое есть в распоряжение РБК-Украина.

Пойда возглавлял Дарницкий суд с июля 2012 года и был уволен решением Верховной рады от 29 сентября 2016 года.

Основанием для увольнения стало то, что во время Евромайдана он выносил неправомерные решения об аресте задержанных активистов. Высший совет юстиции усмотрел в этом нарушение присяги и рекомендовал парламенту уволить Пойду с должности.

Верховный суд согласился с доводами истца о нарушении процедуры в Раде. В частности, судья Пойда отсутствовал на заседании парламента при рассмотрении вопроса о его увольнении.

Учитывая эти нарушения, ВС удовлетворил иск экс-председателя Дарницкого суда, признал незаконным и отменил постановление парламента о его увольнении.

Напомним, в марте текущего года Кассационный административный суд Верховного суда отменил увольнение бывшей судьи Печерского суда Киева Оксаны Царевич. Ее уволили в 2016 году "за неправосудные решения и нарушение присяги".

увольнение арест Майдан судья Верховная Рада

 
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