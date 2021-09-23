В Україні оголосили штормове попередження: пориви вітру до 30 м/с
У п’ятницю в Україні оголосили штормове попередження через пориви вітру місцями до 30 м/с
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Київській області та Києві вдень 24 вересня пориви вітру 15-20 м/с.
Як повідомлялося, cильний поривчастий вітер принесе в Україну потепління.
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