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23 вересня 2021, 21:30 1076

В Україні оголосили штормове попередження: пориви вітру до 30 м/с

23 вересня 2021, 21:30 1076
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Фото з відкритих джерел
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У п’ятницю в Україні оголосили штормове попередження через пориви вітру місцями до 30 м/с

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Київській області та Києві вдень 24 вересня пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомлялося, cильний поривчастий вітер принесе в Україну потепління.

погода шторм вітер ДСНС

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