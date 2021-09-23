В Украине объявили штормовое предупреждение: порывы ветра до 30 м/с
В пятницу в Украине объявили штормовое предупреждение из-за порывов ветра местами до 30 м/с
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.
Кроме того, в Киевской области и Киеве днем 24 сентября порывы ветра 15-20 м/с.
Как сообщалось, сильный порывистый ветер принесет в Украину потепление.
На Буковине выпал снегВсе новости »
23 сентября 2021, 11:59В Карпатах выпал снег
22 сентября 2021, 10:21На выходные в Карпатах станет намного теплее
21 сентября 2021, 20:10
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента