В Украине объявили штормовое предупреждение: порывы ветра до 30 м/с

22 сентября 2021

Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова

"Слуги народа" вдруг вспомнили, что у аппарата Верховной Рады уже год нет руководителя. Впрочем, это отнюдь не похоже на заботу об эффективности парламентской работы