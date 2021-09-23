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23 сентября 2021, 21:30 1058

В Украине объявили штормовое предупреждение: порывы ветра до 30 м/с

23 сентября 2021, 21:30 1058
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Фото из открытых источников
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В пятницу в Украине объявили штормовое предупреждение из-за порывов ветра местами до 30 м/с

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевской области и Киеве днем 24 сентября порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщалось, сильный порывистый ветер принесет в Украину потепление.

погода шторм ветер ГСЧС

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