Ляшко розповів, чи потрібно COVID-вакцинованим носити маску
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що вакциновані проти коронавірусної інфекції громадяни повинні носити захисну маску, оскільки можуть переносити збудника хвороби та інфікувати невакцинованих
Про це він сказав під час V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021", пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Якщо ми вакциновані, треба носити маску, оскільки в нас досить велика кількість невакцинованих. А людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати невакцинованих і це призведе до тяжких наслідків перебігу хвороби у того, хто не вакцинувався. Тому якщо ми вакцинуємо велику кількість людей, тоді ми будемо розглядати питання зняття масок", - заявив Ляшко.
Він нагадав, що наразі 92% госпіталізованих хворих на COVID-19 - це невакциновані особи, 99,2% померлих від COVID-19 за літній період - невакциновані люди. За словами Ляшка, якщо людина, котра є носієм інфекції, одягне захисну маску на обличчя, вона не інфікує іншу особу.
"Маска на обличчі дозволяє зменшити відстань, на яку ви видихаєте повітря, в якому може бути збудник, який може інфікувати іншу людину", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали умову скасування маскового режиму.