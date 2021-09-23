Ляшко розповів, чи потрібно COVID-вакцинованим носити маску

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Про це він сказав під час V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021", пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Якщо ми вакциновані, треба носити маску, оскільки в нас досить велика кількість невакцинованих. А людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати невакцинованих і це призведе до тяжких наслідків перебігу хвороби у того, хто не вакцинувався. Тому якщо ми вакцинуємо велику кількість людей, тоді ми будемо розглядати питання зняття масок", - заявив Ляшко.

Він нагадав, що наразі 92% госпіталізованих хворих на COVID-19 - це невакциновані особи, 99,2% померлих від COVID-19 за літній період - невакциновані люди. За словами Ляшка, якщо людина, котра є носієм інфекції, одягне захисну маску на обличчя, вона не інфікує іншу особу.