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Ляшко розповів, чи потрібно COVID-вакцинованим носити маску
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23 вересня 2021, 12:21 24

Ляшко розповів, чи потрібно COVID-вакцинованим носити маску

23 вересня 2021, 12:21 24
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Фото: сайт МОЗ
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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що вакциновані проти коронавірусної інфекції громадяни повинні носити захисну маску, оскільки можуть переносити збудника хвороби та інфікувати невакцинованих

Про це він сказав під час V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021", пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Якщо ми вакциновані, треба носити маску, оскільки в нас досить велика кількість невакцинованих. А людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати невакцинованих і це призведе до тяжких наслідків перебігу хвороби у того, хто не вакцинувався. Тому якщо ми вакцинуємо велику кількість людей, тоді ми будемо розглядати питання зняття масок", - заявив Ляшко.

Він нагадав, що наразі 92% госпіталізованих хворих на COVID-19 - це невакциновані особи, 99,2% померлих від COVID-19 за літній період - невакциновані люди. За словами Ляшка, якщо людина, котра є носієм інфекції, одягне захисну маску на обличчя, вона не інфікує іншу особу.

"Маска на обличчі дозволяє зменшити відстань, на яку ви видихаєте повітря, в якому може бути збудник, який може інфікувати іншу людину", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали умову скасування маскового режиму.

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