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29 липня 2021, 11:42 31

У МОЗ назвали умову скасування маскового режиму

29 липня 2021, 11:42 31
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Фото з відкритих джерел
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Головний санлікар ігор Кузін зазначає, що скасування обов'язкового носіння масок можлива після того, як буде вакцинована велика частина населення

Про це пише RegioNews з посиланням на Українську правду

За його словами, скасування обов'язкового носіння масок для вакцинованих від COVID - 19 в МОЗ не розглядають.

"Хочу повернутися до того рішення Центру контролю і профілактики хвороб - незважаючи на те, що вони дійсно спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи і обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, тому що дійсно маски є обов'язковими при недостатньому рівні охоплення щепленнями", - пояснив Кузін.

Він додав, що масова вакцинація знизить ризик передачі COVID-19.

"Ми можемо розглядати (скасування масочного режиму. - Ред.) тільки тоді, коли велика частина населення є вакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в громадському місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, що 28 липня Кабмін прийняв рішення про зміну правила в'їзду в Україну. Відповідно до них, зокрема українці, які повертаються з-за кордону на батьківщину повинні будуть або здати ПЛР тест або відправитися на самоізоляцію. У той же час поки відповідну постанову не опубліковано

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