Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску

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Об этом он сказал во время V Международного форума "креативная Украина 2021", пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Если мы вакцинированы, надо носить маску, поскольку у нас достаточно большое количество непривитых. А человек, который вакцинирован, может переносить возбудителя, болеть с легким течением и инфицировать невакцинированных и это приведет к тяжелым последствиям течения болезни у того, кто не вакцинировался. Поэтому если мы вакцинируем большое количество людей, тогда мы будем рассматривать вопрос снятия масок", - заявил Ляшко.

Он напомнил, что в настоящее время 92% госпитализированных больных COVID-19 - это вакцинированные лица, 99,2% умерших от COVID-19 за летний период - не вакцинированные люди. По словам Ляшко, если человек, который является носителем инфекции, наденет защитную маску на лицо, он не инфицирует другого человека.