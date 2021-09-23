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23 сентября 2021, 12:21 37

Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску

23 сентября 2021, 12:21 37
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Фото: сайт Минздрава
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане должны носить защитную маску, поскольку могут переносить возбудителя болезни и заразить непривитых

Об этом он сказал во время V Международного форума "креативная Украина 2021", пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Если мы вакцинированы, надо носить маску, поскольку у нас достаточно большое количество непривитых. А человек, который вакцинирован, может переносить возбудителя, болеть с легким течением и инфицировать невакцинированных и это приведет к тяжелым последствиям течения болезни у того, кто не вакцинировался. Поэтому если мы вакцинируем большое количество людей, тогда мы будем рассматривать вопрос снятия масок", - заявил Ляшко.

Он напомнил, что в настоящее время 92% госпитализированных больных COVID-19 - это вакцинированные лица, 99,2% умерших от COVID-19 за летний период - не вакцинированные люди. По словам Ляшко, если человек, который является носителем инфекции, наденет защитную маску на лицо, он не инфицирует другого человека.

"Маска на лице позволяет уменьшить расстояние, на которое вы выдыхаете воздух, в котором может быть возбудитель, который может инфицировать другого человека", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее в Минздраве назвали условие отмены масочного режима.

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