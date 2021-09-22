COVID в Україні: за добу виявили понад шість тисяч нових випадків зараження

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В Україні за минулу добу зафіксували 6 754 випадки коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 625 дітей та 125 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 21 вересня зафіксували 105 летальних випадків, госпіталізували 2 175 осіб, одужали 2 095 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), Львівській (449) та Одеській (442) областях та у м.Київ (456).

За добу протестовано: методом ПЛР-36 642 осіб, методом ІФА – 11 347 осіб, експрес-тестами – 34 254 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 362 559 осіб, з них 2 235 668 осіб одужали, 55 161 людина померла.

Нагадаємо, що Україна з четверга переходить у "жовту" зону карантину.

Разом з тим відразу чотири області України можуть потрапити в "червону" зону карантину.