09:01  22 вересня
COVID в Україні: за добу виявили понад шість тисяч нових випадків зараження
08:46  22 вересня
На Харківщині майже всі госпіталізовані з COVID діти інфіковані "Дельтою"
08:09  22 вересня
Доба на Донбасі: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2021, 09:01 17

COVID в Україні: за добу виявили понад шість тисяч нових випадків зараження

22 вересня 2021, 09:01 17
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу зафіксували 6 754 випадки коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 625 дітей та 125 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 21 вересня зафіксували 105 летальних випадків, госпіталізували 2 175 осіб, одужали 2 095 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), Львівській (449) та Одеській (442) областях та у м.Київ (456).

За добу протестовано: методом ПЛР-36 642 осіб, методом ІФА – 11 347 осіб, експрес-тестами – 34 254 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 362 559 осіб, з них 2 235 668 осіб одужали, 55 161 людина померла.

Нагадаємо, що Україна з четверга переходить у "жовту" зону карантину.

Разом з тим відразу чотири області України можуть потрапити в "червону" зону карантину.

коронавірус Україна карантин ушпиталення МОЗ діти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Листи з Німеччини. Як вплине на вибори в Харкові розслідування обставин смерті Кернеса
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram