COVID в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев заражения

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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6 754 случая коронавирусной болезни. Среди новых больных - 625 детей и 125 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 21 сентября зафиксировали 105 летальных случаев, госпитализировали 2 175 человек, выздоровели 2 095 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Львовской (449) и Одесской (442) областях и в г. Киев (456).

За сутки протестировано: методом ПЦР – 36 642 человек, методом ИФА – 11 347 человек, экспресс-тестами – 34 254 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 362 559 человек, из них 2 235 668 человек выздоровели, 55 161 человек умер.

Напомним, что Украина с четверга переходит в "желтую" зону карантина.

Вместе с тем сразу четыре области Украины могут попасть в "красную" зону карантина.