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20 вересня 2021, 18:19 110

У Бердянську депутата, який п'яним збив пішохода, позбавили мандата

20 вересня 2021, 18:19 110
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з відкритих джерел
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Депутати Бердянської міської ради достроково припинили повноваження депутата Миколи Рудницького. Він подав заяву про відмову від мандата після скоєння в стадії алкогольного сп'яніння ДТП з постраждалим

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ

"Надійшла нотаріальна заява Рудницького Миколи Миколайовича, згідно з якою він повідомляє про складання депутатських повноважень і відмовляється від депутатського мандата", - зачитав проєкт рішення секретар міськради Олександр Свідло.

За позбавлення Рудницького мандата проголосували 27 депутатів (усього в міськраді 38 депутатів, але в засіданні брали участь 27).

Рудницький був обраний від партії "Наш край".

Нагадаємо, що 11 вересня в Бердянську автомобіль BMW X5, за кермом якого, за інформацією поліції, перебував депутат Бердянської міськради Микола Рудницький, виїхав на розділювальну смугу руху, де врізався в електроопору і збив пішохода. У крові депутата виявили 2,2 проміле алкоголю. Постраждалого чоловіка госпіталізували. У поліції відкрили кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України.

14 вересня Бердянський міськрайонний суд обрав запобіжний захід для Рудницького у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 90 800 грн.

ДТП суд залог повноваження

 
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