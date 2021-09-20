12:59  20 вересня
У Раді хочуть допускати до роботи тільки вакцинованих нардепів
10:41  20 вересня
Справи Майдану: затримано експосадовця МВС за підозрою у вбивстві трьох активістів
08:04  20 вересня
Окупанти на Донбасі знову поранили захисника України
UA | RU
UA | RU
20 вересня 2021, 14:16 89

Екскерівникам держустанов повідомили про підозру у справі про 42 мільйони збитків під час оцінки землі

20 вересня 2021, 14:16 89
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Слідчі Національної поліції викрили діяльність посадових осіб науково-дослідних інститутів та отримали докази їхньої причетності до махінацій під час проведення загальнонаціональної оцінки землі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Встановлено, що ці державні інститути проводили загальнонаціональну грошову оцінку земель сільгосппризначення за бюджетні кошти. Ця оцінка складалася з кількох етапів, один з яких - проведення ґрунтових обстежень.

Для реалізації "схеми" до офіційних документів було внесено недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт.

На підставі підписаних керівниками документів з державного бюджету було виділено близько 140 млн грн. Внаслідок дій посадових осіб державі було завдано збитків на суму близько 42 млн грн", - розповіли правоохоронці.

Фігурантам інкримінують службове підроблення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.

Колишнім керівникам двох науково-дослідних інститутів вже повідомили про підозру.

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань стверджує, що викрило протиправну схему привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП "Київський центр розвитку міського середовища" Київської міськдержадміністрації під час реконструкції парку "Кіото" у Деснянському районі.

розслідування земля бюджет Держагентство оцінювання

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua