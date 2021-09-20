Екскерівникам держустанов повідомили про підозру у справі про 42 мільйони збитків під час оцінки землі

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Слідчі Національної поліції викрили діяльність посадових осіб науково-дослідних інститутів та отримали докази їхньої причетності до махінацій під час проведення загальнонаціональної оцінки землі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Встановлено, що ці державні інститути проводили загальнонаціональну грошову оцінку земель сільгосппризначення за бюджетні кошти. Ця оцінка складалася з кількох етапів, один з яких - проведення ґрунтових обстежень.

Для реалізації "схеми" до офіційних документів було внесено недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт.

На підставі підписаних керівниками документів з державного бюджету було виділено близько 140 млн грн. Внаслідок дій посадових осіб державі було завдано збитків на суму близько 42 млн грн", - розповіли правоохоронці.

Фігурантам інкримінують службове підроблення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.

Колишнім керівникам двох науково-дослідних інститутів вже повідомили про підозру.

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань стверджує, що викрило протиправну схему привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП "Київський центр розвитку міського середовища" Київської міськдержадміністрації під час реконструкції парку "Кіото" у Деснянському районі.