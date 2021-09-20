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20 сентября 2021, 14:16 98

Экс-руководителям госучреждений сообщили о подозрении по делу о 42 миллионах убытков при оценке земли

20 сентября 2021, 14:16 98
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Фото: Нацполиция
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Следователи Национальной полиции разоблачили деятельность должностных лиц научно-исследовательских институтов и получили доказательства их причастности к махинациям во время проведения общенациональной оценки земли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что эти государственные институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства. Эта оценка состояла из нескольких этапов, один из которых - проведение грунтовых обследований.

Для реализации "схемы" в официальные документы были внесены недостоверные данные относительно объемов выполненных работ.

На основании подписанных руководителями документов из государственного бюджета было выделено около 140 млн грн. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн", - рассказали правоохранители.

Фигурантам инкриминируют служебный подлог и растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц.

Бывшим руководителям двух научно-исследовательских институтов уже сообщили о подозрении.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований утверждает, что разоблачило противоправную схему присвоения бюджетных средств должностными лицами КП "Киевский центр развития городской среды" Киевской горгосадминистрации во время реконструкции парка "Киото" в Деснянском районе.

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