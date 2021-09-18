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На Донбасі постраждали двоє українських військових
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18 вересня 2021, 10:02 86

На Донбасі постраждали двоє українських військових

18 вересня 2021, 10:02 86
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Фото з відкритих джерел
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Минулої доби, 17 вересня, окупанти сім разів порушували режим тиші на Донбасі й поранили двох українських військових

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.

Окупанти стріляли поблизу населеного пункту Піски, в напрямку Павлополя й біля Катеринівки. Біля населеного пункту Зайцеве бойовики також відкривали вогонь й здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний", - повідомили у штабі.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

З початку 18 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 16 вересня бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу, внаслідок чого було поранено місцевого жителя. А 14 вересня на Донбасі через обстріли бойовиків було поранено військовослужбовця ООС.

Донбас Україна війна стрілянина окупанти

 
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