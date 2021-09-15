На Донбасі через обстріли бойовиків поранено військовослужбовця ООС

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, в районі населеного пункту Піски противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Нью-Йорка окупанти двічі обстріляли позиції військовослужбовців ООС зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Шумів ворог здійснив обстріл із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - зазначили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 15 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. На Донбасі знову відносне затишшя.