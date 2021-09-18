На Донбассе пострадали двое украинских военных

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За прошедшие сутки, 17 сентября, оккупанты семь раз нарушали режим тишины на Донбассе и ранили двух украинских военных

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

Оккупанты стреляли вблизи населенного пункта Пески в направлении Павлополя и возле Катериновки. Возле населенного пункта Зайцевое боевики также открывали огонь и произвели дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное", - сообщили в штабе.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

С начала 18 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 16 сентября боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах Донбасса, в результате чего был ранен местный житель. А 14 сентября на Донбассе из-за обстрелов боевиков был ранен военнослужащий ООС.