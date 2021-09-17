В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на шкільному стадіоні
В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території однієї з місцевих шкіл. Наразі його затримали правоохоронці
Про це пише RegioNews з посиланням на "Думську".
За даними видання, інцидент стався у продуктовому магазині, що знаходиться за адресою вул. Академіка Корольова, 96.
Як розповідають очевидці, зайшовши до магазину фігурант кричав, що збирається підірвати 86-ю школу, яка знаходиться неподалік місця інциденту.
Згодом, як повідомила виданню, директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч, чоловік з гранатою прийшов на стадіон 86-ї школи, де проходив олімпійський урок, і погрожував дітям влаштувати вибух.
Правоохоронців викликав один з присутніх на спортивному заході. З’ясувалося, що граната була навчальною
Наразі із затриманим працюють слідчі, з'ясовуються всі обставини та причини інциденту.