В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на шкільному стадіоні

з відкритих джерел

В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території однієї з місцевих шкіл. Наразі його затримали правоохоронці

Про це пише RegioNews з посиланням на "Думську".

За даними видання, інцидент стався у продуктовому магазині, що знаходиться за адресою вул. Академіка Корольова, 96.

Як розповідають очевидці, зайшовши до магазину фігурант кричав, що збирається підірвати 86-ю школу, яка знаходиться неподалік місця інциденту.

Згодом, як повідомила виданню, директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч, чоловік з гранатою прийшов на стадіон 86-ї школи, де проходив олімпійський урок, і погрожував дітям влаштувати вибух.

Правоохоронців викликав один з присутніх на спортивному заході. З’ясувалося, що граната була навчальною

Наразі із затриманим працюють слідчі, з'ясовуються всі обставини та причини інциденту.