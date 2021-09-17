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17 вересня 2021, 14:31 217

У Луганській області "замінували" заправки та супермаркети

17 вересня 2021, 14:31 217
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FB Тетяни Погукай
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У Луганській області «замінували" з певними вимогами об'єкти промисловості, автозаправні станції та супермаркети

Про це пише RegioNews з посиланням на прессекретарку поліції області Тетяну Погукай.

Правоохоронці розгорнули роботу ситуаційного центру.

"Особовий склад ГУНП, Сєвєродонецької та Старобільської поліції піднято по тривозі, мобільні екіпажі, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та бійці спецпідрозділів разом з працівниками ДСНС, СБУ та інших силових відомств відпрацьовують усі об'єкти", - повідомила прессекретарка.

Наразі, частина об'єктів вже відпрацьована, небезпечних предметів не виявлено.

Нагадаємо, що напередодні у Рівному "мінували" Господарський суд.

мінування заправка супермаркет поліція СБУ

 
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