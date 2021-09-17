У Луганській області "замінували" заправки та супермаркети
У Луганській області «замінували" з певними вимогами об'єкти промисловості, автозаправні станції та супермаркети
Про це пише RegioNews з посиланням на прессекретарку поліції області Тетяну Погукай.
Правоохоронці розгорнули роботу ситуаційного центру.
"Особовий склад ГУНП, Сєвєродонецької та Старобільської поліції піднято по тривозі, мобільні екіпажі, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та бійці спецпідрозділів разом з працівниками ДСНС, СБУ та інших силових відомств відпрацьовують усі об'єкти", - повідомила прессекретарка.
Наразі, частина об'єктів вже відпрацьована, небезпечних предметів не виявлено.
Нагадаємо, що напередодні у Рівному "мінували" Господарський суд.
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