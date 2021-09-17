14:59  17 вересня
До реанімації через COVID-19 потрапив представник Кабміну у Раді
14:49  17 вересня
У школі на Сумщині масово отруїлись учні та вчителі
08:09  17 вересня
Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу: поранено місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2021, 15:24 16

Черкащанин посеред вулиці зробив собі сепуку

17 вересня 2021, 15:24 16
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Під Черкасами у місті Сміла чоловік дістав кухонного ножа посеред вулиці та встромив собі в живіт

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.

Очевидцем події став правоохоронець, який перебував на вихідному у місті Сміла. Він побачив, як чоловік дістав кухонного ножа посеред вулиці та встромив собі в живіт.

Поліцейський одразу кинувся на допомогу, але громадянин дістав ножа та почав розмахувати ним", - розповіли у пресслужбі.

Спільно з іншим очевидцем події, який виявився також поліцейським, інспектору вдалося затримати чоловіка та викликати медиків.

Наразі врятованого прооперували, загрози його життю нема.

Раніше повідомлялось, що у Луцьку чоловік зарізав свого знайомого, після чого зателефонував до поліції та заявив, що його товариш нібито самостійно наткнувся на ніж та помер.

смерть зброя поліція Черкаська область психлікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram