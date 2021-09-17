Черкащанин посеред вулиці зробив собі сепуку
Під Черкасами у місті Сміла чоловік дістав кухонного ножа посеред вулиці та встромив собі в живіт
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.
Очевидцем події став правоохоронець, який перебував на вихідному у місті Сміла. Він побачив, як чоловік дістав кухонного ножа посеред вулиці та встромив собі в живіт.
Поліцейський одразу кинувся на допомогу, але громадянин дістав ножа та почав розмахувати ним", - розповіли у пресслужбі.
Спільно з іншим очевидцем події, який виявився також поліцейським, інспектору вдалося затримати чоловіка та викликати медиків.
Наразі врятованого прооперували, загрози його життю нема.
Раніше повідомлялось, що у Луцьку чоловік зарізав свого знайомого, після чого зателефонував до поліції та заявив, що його товариш нібито самостійно наткнувся на ніж та помер.