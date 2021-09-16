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16 вересня 2021, 09:01 259

В Україні за добу більше 5700 нових хворих COVID-19

16 вересня 2021, 09:01 259
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 15 вересня виявили 5744 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Львівській та Харківській областях

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415) областях, у м.Київ (362) та Одеській (347) області.

Всього за добу госпіталізували 1 507 осіб, 101 людина померла, одужали 1 499 осіб. Серед хворих за добу - 629, медпрацівників - 95.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562 особи, експрес-тестами – 32 991 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 331 540 осіб, з них 2 226 629 осіб одужали, 54 651 хворий помер.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів зі 180 до 365 днів.

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