Понад шість мільйонів українців зробили хоча б одне COVID-щеплення
В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей, з них отримали одну дозу - 6 028 877 людей. Загалом проведено 10 987 963 щеплення
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
141 796 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 67 614 людей, повністю імунізовані - 74 182 людини", - йдеться у повідомленні.
Протягом доби працювали: 939 мобільних бригад, 2 929 пунктів щеплення, 326 центрів вакцинації.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Кузін зазначав, що у 4 млн доз наявних в Україні вакцин збігає термін придатності.
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