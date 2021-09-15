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15 вересня 2021, 10:00 2

Понад шість мільйонів українців зробили хоча б одне COVID-щеплення

15 вересня 2021, 10:00 2
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей, з них отримали одну дозу - 6 028 877 людей. Загалом проведено 10 987 963 щеплення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

141 796 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 67 614 людей, повністю імунізовані - 74 182 людини", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали: 939 мобільних бригад, 2 929 пунктів щеплення, 326 центрів вакцинації.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Кузін зазначав, що у 4 млн доз наявних в Україні вакцин збігає термін придатності.

МОЗ вакцина вакцинація коронавірус пандемія медики

 
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