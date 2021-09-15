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15 сентября 2021, 10:00 2

Более шести миллионов украинцев сделали хотя бы одну COVID-прививку

15 сентября 2021, 10:00 2
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Фото: из открытых источников
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В Украине с начала вакцинальной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу - 6 028 877 человек. Всего проведено 10 987 963 прививки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

141 796 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы - 74 182 человека", - говорится в сообщении.

В течение суток работали: 939 мобильных бригад, 2 929 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.

Напомним, главный санитарный врач Украины Кузин отмечал, что у 4 млн доз имеющихся в Украине вакцин истекает срок годности.

Минздрав вакцина вакцинация коронавирус пандемия медики

 
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