Более шести миллионов украинцев сделали хотя бы одну COVID-прививку
В Украине с начала вакцинальной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу - 6 028 877 человек. Всего проведено 10 987 963 прививки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
141 796 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы - 74 182 человека", - говорится в сообщении.
В течение суток работали: 939 мобильных бригад, 2 929 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.
Напомним, главный санитарный врач Украины Кузин отмечал, что у 4 млн доз имеющихся в Украине вакцин истекает срок годности.
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