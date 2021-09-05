У Львові здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Wizz Air
У Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького вчора, 4 вересня, аварійно приземлився літак, який прямував із Кіпру
Про це повідомили на Facebook-сторінці аеропорту "Львів", передає RegioNews.
На борту літака перебувало понад 130 пасажирів. Унаслідок події травмованих немає.
Інцидент трапився пообіді, близько 12:13. Тоді диспетчери аеропорту отримали сигнал тривоги з літака, який виконував рейс "WZZ6715" за маршрутом "Ларнака-Львів".
Як повідомили диспетчерів пілоти, у них з'явилися проблеми із керуванням передньою стійкою шасі. У той час в літаку перебував 131 пасажир та екіпаж.
На місце події виїхали рятувальники та медики швидкої допомоги. Пілотам вдалося здійснити посадку літака о 12:39. Унаслідок події жодна людина, яка перебувала на борту, не отримала травм.
Як повідомлялося, 3 вересня трапився скандал в аеропорту Полтави: проти правил приземлився літак із депутатами ОПЗЖ, пасажирів не випустили.