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05 вересня 2021, 18:10 5

У Львові здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Wizz Air

05 вересня 2021, 18:10 5
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Фото: Ігор Сидин
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У Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького вчора, 4 вересня, аварійно приземлився літак, який прямував із Кіпру

Про це повідомили на Facebook-сторінці аеропорту "Львів", передає RegioNews.

На борту літака перебувало понад 130 пасажирів. Унаслідок події травмованих немає.

Інцидент трапився пообіді, близько 12:13. Тоді диспетчери аеропорту отримали сигнал тривоги з літака, який виконував рейс "WZZ6715" за маршрутом "Ларнака-Львів".

Як повідомили диспетчерів пілоти, у них з'явилися проблеми із керуванням передньою стійкою шасі. У той час в літаку перебував 131 пасажир та екіпаж.

На місце події виїхали рятувальники та медики швидкої допомоги. Пілотам вдалося здійснити посадку літака о 12:39. Унаслідок події жодна людина, яка перебувала на борту, не отримала травм.

Як повідомлялося, 3 вересня трапився скандал в аеропорту Полтави: проти правил приземлився літак із депутатами ОПЗЖ, пасажирів не випустили.

Також відомо, що 27 серпня літак Зеленського замість Кишинева приземлився в Одесі через сильний туман.

Львів літак інцидент аеропорт аварійна посадка

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