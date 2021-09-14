В торговых центрах появятся камеры для контроля за соблюдением карантина - Кузин

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В Украине на уровне областей установят специальные камеры в торговых центрах, которые позволят наблюдать за соблюдением противоэпидемических норм

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для "Ліга.net".

По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут проводиться частые визиты в области, чтобы убедиться в выполнении карантинных мер безопасности. Будут проводить также выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС на уровне областей.

Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдают ли социальные дистанции", - отметил Кузин.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в 2021-2022 году в Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа.