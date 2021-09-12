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На Донбасі загинули двоє українських військових, ще десятеро - поранені
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12 вересня 2021, 10:02

На Донбасі загинули двоє українських військових, ще десятеро - поранені

12 вересня 2021, 10:02
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Фото з відкритих джерел
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Минулої доби, 11 вересня, бойовики на Донбасі посилили обстріли, внаслідок чого українські воїни зазнали великих втрат

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

11 вересня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 14 разів. Двоє бійців загинули, дев'ятеро - поранені, ще один отримав бойове травмування.

Бойовики гатили у напрямку Новогнатівки, де пошкодили приватну будівлю та прилеглу територію. Ніхто серед місцевого населення не постраждав.

Також окупанти стріляли в районі Золотого-4, неподалік Старогнатівки, поблизу Талаківки. В районі Нью-Йорка російсько-окупаційні війська за допомогою БПЛА скинули міни калібру 82 мм.

Велися обстріли й неподалік Причепилівки, а також поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Крім цього, були зафіксовані порушення поблизу Новоолександрівки. На Донеччині було два прольоти ворожих БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Раніше повідомлялось, що з боку збройних формувань бойовиків збільшилась кількість та інтенсивність обстрілів у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Донбас ООС Україна війна обстріли

 
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