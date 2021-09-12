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На Донбассе погибли двое украинских военных, еще десять - ранены
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12 сентября 2021, 10:02 855

На Донбассе погибли двое украинских военных, еще десять - ранены

12 сентября 2021, 10:02 855
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 11 сентября, боевики на Донбассе усилили обстрелы, в результате чего украинские воины понесли большие потери

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

11 сентября вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 14 раз. Двое бойцов погибли, девять - ранены, еще один получил боевое травмирование.

Боевики стреляли в направлении Новогнатовки, где повредили частное здание и прилегающую территорию. Никто среди местного населения не пострадал.

Также оккупанты стреляли в районе Золотого-4, недалеко от Старогнатовки, вблизи Талаковки. В районе Нью-Йорка российско-оккупационные войска с помощью БПЛА сбросили мины калибра 82 мм.

Велись обстрелы и неподалеку Прицепиловки, а также вблизи Водяного, что на Приазовье. Кроме этого, были зафиксированы нарушения вблизи Новоалександровки. На Донетчине было два пролета вражеских БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Ранее сообщалось, что со стороны вооруженных формирований боевиков увеличилось количество и интенсивность обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Донбасс ООС Украина война обстрелы

 
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