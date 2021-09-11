У ЗСУ фіксують збільшення кількості та інтенсивності обстрілів з боку окупантів

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З боку збройних формувань бойовиків збільшилась кількість та інтенсивність обстрілів у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі

Як передає RegioNews, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Тільки від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як наслідок - один захисник України загинув, 13 мають поранення, ще 8 - бойові травмування", - пише він.

Головнокомандувач зазначив, що за даними розвідки втрати ворога за цей період - 6 вбитих та 12 поранених бойовиків. Сама ж ситуація у районі проведення ООС залишається під повним контролем українських військ.

Ворожі провокації є інструментом політичного тиску. Ми, як люди військові, на них не піддаємось. Натомість постійно готуємося до відбиття різних загроз, у тому числі й загрози повномасштабного вторгнення", - додав Залужний.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що справжньою перемогою у війні з російським агресором буде не тільки мир на наших умовах, а й приєднання України до ЄС і НАТО.