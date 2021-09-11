10:29  11 вересня
COVID в Україні: за добу виявили більше 3800 випадків зараження
10:42  11 вересня
У Києві поліція викрила ексдиректора будівельної компанії у привласненні коштів інвесторів
18:11  11 вересня
Загострення на Донбасі: 10 бійців ООС отримали поранення та бойові травмування
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2021, 17:14 104

У ЗСУ фіксують збільшення кількості та інтенсивності обстрілів з боку окупантів

11 вересня 2021, 17:14 104
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

З боку збройних формувань бойовиків збільшилась кількість та інтенсивність обстрілів у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі

Як передає RegioNews, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Тільки від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як наслідок - один захисник України загинув, 13 мають поранення, ще 8 - бойові травмування", - пише він.

Головнокомандувач зазначив, що за даними розвідки втрати ворога за цей період - 6 вбитих та 12 поранених бойовиків. Сама ж ситуація у районі проведення ООС залишається під повним контролем українських військ.

Ворожі провокації є інструментом політичного тиску. Ми, як люди військові, на них не піддаємось. Натомість постійно готуємося до відбиття різних загроз, у тому числі й загрози повномасштабного вторгнення", - додав Залужний.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що справжньою перемогою у війні з російським агресором буде не тільки мир на наших умовах, а й приєднання України до ЄС і НАТО.

Валерій Залужний ЗСУ війна РФ військові військова техніка

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram