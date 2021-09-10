COVID в Украине: за сутки обнаружили более 3600 случаев заражения

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В Украине за 9 сентября обнаружили 3 615 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Львовской области

Как передает RegioNews об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева, в котором зафиксировали 406 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости является Харьковская (341), Львовская (292), Черновицкая (235) и Одесская (235) области.

Всего за сутки госпитализировали 1 056 человек, 76 больных скончались, выздоровели 1 310 человек. Среди заболевших за сутки - 348 детей и 61 медработник.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 28 961 человека, методом ИФА – 6 784 человека, экспресс-тестами – 25 236 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 человека, из них выздоровели 2 218 873 человека, 54 251 больной умер.

Напомним, что в Украине за 8 сентября обнаружили 3663 новых больных на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Львовской области.