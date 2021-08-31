МОЗ відтермінує перехід з паперових лікарняних на електронні: у чому причина

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Міністерство охорони здоров’я планує перенести повний перехід з паперових лікарняних на електронні, який мав відбутися з 1 вересня 2021 року

Про це повідомив "Суспільному" прессекретар Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ, пише RegioNews.

За його словами, нова орієнтовна дата переходу – 1 жовтня. Електронні лікарняні уже практикують у медичних закладах, проте, як стверджують у МОЗ, наразі не всі лікарі опанували цифрову систему.

З трьох тисяч лікарень, які можуть визначати непрацездатність, е-документ можуть видавати трохи більше двох тисяч.

Однією з причин називають відсутність доступу комунікацій в лікарів.

Нагадаємо, що в Україні почали діяти електронні лікарняні з 10 червня. Повідомлялося, що електронні лікарняні є підставою для отримання допомоги по вагітності та пологах, а також по тимчасовій втраті працездатності.