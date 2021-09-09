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09 вересня 2021, 13:48 31

У МОЗ назвали термін дії COVID-сертифікатів

09 вересня 2021, 13:48 31
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Фото з відкритих джерел
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Повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення. Його термін дії становитиме 1 рік з моменту завершення курсу щеплення

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

"Внутрішній сертифікат поки видається на півроку. Через півроку треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Таким чином і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", - сказав Кузін.

Нагадаємо, в Україні завершили бета-тестування сертифікатів вакцинації в застосунку "Дія", згенерувати цифровий сертифікат в "Дії" може кожен вакцинований українець.

У МОЗ також обіцяють, що сертифікат можна буде отримати в паперовій формі.

Дія вакцина МОЗ COVID-19 вакцинація

 
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