У МОЗ назвали термін дії COVID-сертифікатів
Повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення. Його термін дії становитиме 1 рік з моменту завершення курсу щеплення
Про це пише RegioNews з посиланням на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
"Внутрішній сертифікат поки видається на півроку. Через півроку треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Таким чином і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", - сказав Кузін.
Нагадаємо, в Україні завершили бета-тестування сертифікатів вакцинації в застосунку "Дія", згенерувати цифровий сертифікат в "Дії" може кожен вакцинований українець.
У МОЗ також обіцяють, що сертифікат можна буде отримати в паперовій формі.