На території Чернівецького університету відкриють пункт вакцинації

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У IV корпусі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вже 10 вересня працюватиме мобільний пункт вакцинації від COVID. Там зможуть отримати щеплення студенти та викладачі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Відомо, що пункт вакцинації розташують у IV корпусі, на географічному факультеті. Мобільна бригада медиків робитиме щеплення в аудиторії 1А та 2.

Діятиме пункт із 10:00 до 14:00, тож щеплення можуть зробити викладачі, співробітники та студенти університету. Із собою обов’язково слід мати паспорт та ідентифікаційний код", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення. Його термін дії становитиме 1 рік з моменту завершення курсу щеплення.