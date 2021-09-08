У КМДА назвали кількість вакцинованих від COVID-19 педагогів

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Станом на 6 вересня, у Києві вакциновані від коронавірусу 62% працівників навчальних закладів та понад 70% педагогічних працівників

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь Департаменту освіти та науки КМДА виданню РБК-Україна

"Станом на 6 вересня 2021 року вакциновано 62% працівників закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти. З них вакциновано 71% педагогічних працівників", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у КМДА зазначили, що університет, підпорядкований міській владі, досі не вакцинував необхідну кількість освітян для продовження роботи в умовах карантину.

"Працівники закладу вищої освіти, що підпорядкований Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМДА, не досягли показників вакцинації у 80% станом на 6 вересня", - зазначили в адміністрацїі.

В Департаменті не уточнили, який саме це університет, однак можливо йдеться про Київський університет імені Бориса Грінченка, оскільки на сайті vstup.info указано, що він перебуває у підпорядкуванні КМДА.

Нагадаємо, що станом на 8 вересня в Україні зроблено 10 мільйонів щеплень від COVID-19.