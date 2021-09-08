09:01  08 вересня
В Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID
14:49  08 вересня
В уряді хочуть ввести штрафи через неякісне надання соцпослуг
08:09  08 вересня
На Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 11:51 211

У КМДА назвали кількість вакцинованих від COVID-19 педагогів

08 вересня 2021, 11:51 211
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 6 вересня, у Києві вакциновані від коронавірусу 62% працівників навчальних закладів та понад 70% педагогічних працівників

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь Департаменту освіти та науки КМДА виданню РБК-Україна

"Станом на 6 вересня 2021 року вакциновано 62% працівників закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти. З них вакциновано 71% педагогічних працівників", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у КМДА зазначили, що університет, підпорядкований міській владі, досі не вакцинував необхідну кількість освітян для продовження роботи в умовах карантину.

"Працівники закладу вищої освіти, що підпорядкований Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМДА, не досягли показників вакцинації у 80% станом на 6 вересня", - зазначили в адміністрацїі.

В Департаменті не уточнили, який саме це університет, однак можливо йдеться про Київський університет імені Бориса Грінченка, оскільки на сайті vstup.info указано, що він перебуває у підпорядкуванні КМДА.

Нагадаємо, що станом на 8 вересня в Україні зроблено 10 мільйонів щеплень від COVID-19.

вакцина карантин КМДА вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua