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08 сентября 2021, 20:03

На Прикарпатье жители перекрывали дорогу, требуя качественного ремонта пути

08 сентября 2021, 20:03
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Фото: скриншот с видео
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В селе Пядики Коломыйского района местные жители перекрывали дорогу регионального значения Лука-Коломыя. Люди требовали качественного ремонта пути

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Карпаты.

Видео с перекрытия разместила в группе "Пядицкая ОТГ LIVE" Оксана Колодик.

Жители утверждают, что вынуждены пойти на такие крайние меры, потому что ремонт делают спустя рукава.

На место приехали представители государственного предприятия "Дороги Прикарпатья" и полицейские. Жители показали им засыпанные гравием ямы.

Председатель Пядицкой территориальной общины Петр Гайдейчук рассказал, что жители общины перекрывали дорогу примерно полчаса, потом ждали час руководителя предприятия "Дороги Прикарпатья", работники которого выполняют ремонт, Романа Силецкого.

Дорожники продолжают делать ремонт, а мы продолжаем контролировать. Путь они начали чинить 7 сентября. Дорогу должны отремонтировать в пределах территориальной общины от Пядиков до Большой Каменки, - говорит Петр Гайдейчук.

Как сообщалось, 26 августа на Ивано-Франковщине селяне перекрывали трассу - требовали ремонта дороги.

Ранее, в июле жители Арабатской стрелки обвиняли местные власти в срыве курортного сезона и перекрывали дорогу.

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