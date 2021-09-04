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04 вересня 2021, 12:23 37

Україна у цьому році отримає від США партію протитанкових комплексів "Javelin" - МЗС

04 вересня 2021, 12:23 37
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Фото з відкритих джерел
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Україна вже цього року отримає партію протитанкових ракетних комплексів Javelin. Її передадуть в рамках військової допомоги США

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби виданню "РБК-Україна"

"Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем Javelin", - сказав Кулеба.

Водночас, він не виключив, що США і Україна зможуть домовитися і щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання.

"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що 2 вересня було оголошено про виділення США додаткових $45 млн для надання гуманітарної допомоги Україні. Виділені кошти будуть спрямовані на забезпечення людей їжею, необхідними медикаментами, водою та іншими важливими для життя речами.

США допомога javelin МЗС перемовини

 
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