Україна у цьому році отримає від США партію протитанкових комплексів "Javelin" - МЗС
Україна вже цього року отримає партію протитанкових ракетних комплексів Javelin. Її передадуть в рамках військової допомоги США
Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби виданню "РБК-Україна"
"Вже цього року Україна отримає партію бронебійних систем Javelin", - сказав Кулеба.
Водночас, він не виключив, що США і Україна зможуть домовитися і щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання.
"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо на візит міністра оборони США до України", - додав Кулеба.
Нагадаємо, що 2 вересня було оголошено про виділення США додаткових $45 млн для надання гуманітарної допомоги Україні. Виділені кошти будуть спрямовані на забезпечення людей їжею, необхідними медикаментами, водою та іншими важливими для життя речами.