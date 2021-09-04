Украина в этом году получит от США партию противотанковых комплексов "Javelin" - МИД

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Украина уже в этом году получит партию противотанковых ракетных комплексов Javelin. Ее передадут в рамках военной помощи США

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы изданию "РБК-Украина"

"Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin", - сказал Кулеба.

В то же время, он не исключил, что США и Украина смогут договориться и относительно других видов оборонного летального и нелетального оборудования.

"По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - добавил Кулеба.

Напомним, что 2 сентября было объявлено о выделении США дополнительных $ 45 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Выделенные средства будут направлены на обеспечение людей едой, необходимыми медикаментами, водой и другими важными для жизни вещами.