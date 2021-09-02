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02 вересня 2021, 10:14 885

Вже чотири області України не відповідають "зеленій" зоні карантину

02 вересня 2021, 10:14 885
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Фото з відкритих джерел
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Нині в Україні епідеміологічні показники в чотирьох регіонах країни поза межами норми

Про це свідчать дані МОЗ, пише RegioNews.

В Луганській області спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі цей показник в регіоні становить 75,8%.

Крім цього, у Львівській області також є зростання по цьому показнику. За останніми даними, динаміка COVID-госпіталізацій становить в області 54,4%.

Також динаміка рівня госпіталізацій перевищує норму і в Одеській області. Цей показник наразі зупинився на позначці 70,2%.

Між тим, у Херсонській області спостерігається також несприятлива ситуація з COVID-госпіталізаціями. Наразі цей показник складає 56,2%.

Нагадаємо, що в Україні 1 вересня виявили 2 477 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.

Також повідомлялося, що Херсонська область з наступного тижня може опинитися у "жовтій" зоні карантину.

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