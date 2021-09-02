Вже чотири області України не відповідають "зеленій" зоні карантину
Нині в Україні епідеміологічні показники в чотирьох регіонах країни поза межами норми
Про це свідчать дані МОЗ, пише RegioNews.
В Луганській області спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі цей показник в регіоні становить 75,8%.
Крім цього, у Львівській області також є зростання по цьому показнику. За останніми даними, динаміка COVID-госпіталізацій становить в області 54,4%.
Також динаміка рівня госпіталізацій перевищує норму і в Одеській області. Цей показник наразі зупинився на позначці 70,2%.
Між тим, у Херсонській області спостерігається також несприятлива ситуація з COVID-госпіталізаціями. Наразі цей показник складає 56,2%.
Нагадаємо, що в Україні 1 вересня виявили 2 477 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.
Також повідомлялося, що Херсонська область з наступного тижня може опинитися у "жовтій" зоні карантину.