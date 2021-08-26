Мер Запоріжжя знову переніс сесію міськради

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Мер Запоріжжя Володимир Буряк вчергове переніс дату проведення сьомої сесії міськради. Депутати не можуть зібратися на сесію з червня 2021 року

Як пише RegioNews з посиланням на сайт міськради сесію перенесено з 27 серпня на 3 вересня

Згідно з розпорядженням мера, перенесення дати проведення сесії пов’язане з тим, що центральні органи влади ще опрацьовують механізми та умови забезпечення незмінних тарифів.

"Це унеможливлює визначення обсягів фінансової допомоги Концерну "Міські теплові мережі" для закупівлі газу та забезпечення опалювального сезону 2021-2022, а також напряму пов’язане з всім переліком бюджетних питань порядку денного сесії", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, запорізькі депутати бойкотують сесії, скликані Буряком, після того, як той звільнив секретаря міської ради від "слуг" Анатолія Куртєва. Виключення зробили лише для позачергової сесії, на якій розглядалося питання допомоги погорільцям з вулиці Сержанта Медведєва. У свою чергу Буряк попросив Верховну Раду розглянути питання про розпуск міськради.