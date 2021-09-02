В Україні за добу майже 2,5 тисячі нових хворих COVID

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В Україні за 1 вересня виявили 2 477 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 309 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (224), Львівська (183), Чернівецька (148) і Одеська (139) області.

Всього за добу госпіталізували 787 осіб, 44 хворих померли, одужали 889 осіб. Серед захворілих за добу - 179 дітей та 36 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 23 522 особи, методом ІФА – 7 954 особи, експрес-тестами – 22 239 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 290 848 осіб, з них одужали 2 209 754 особи, 53 877 хворих померли.

Нагадаємо, в Україні за 31 серпня виявили 2075 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.