08:51  02 вересня
В Україні за добу майже 2,5 тисячі нових хворих COVID
08:32  02 вересня
Підсумки зустрічі Зеленського з Байденом: говорили про Крим, деокупацію та стратегічне партнерство
08:09  02 вересня
Доба в ООС: осколкові поранення отримали двоє українських бійців
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2021, 08:51 26

В Україні за добу майже 2,5 тисячі нових хворих COVID

02 вересня 2021, 08:51 26
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 1 вересня виявили 2 477 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 309 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (224), Львівська (183), Чернівецька (148) і Одеська (139) області.

Всього за добу госпіталізували 787 осіб, 44 хворих померли, одужали 889 осіб. Серед захворілих за добу - 179 дітей та 36 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 23 522 особи, методом ІФА – 7 954 особи, експрес-тестами – 22 239 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 290 848 осіб, з них одужали 2 209 754 особи, 53 877 хворих померли.

Нагадаємо, в Україні за 31 серпня виявили 2075 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.

коронавірус хвороба МОЗ інфекції діти пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram