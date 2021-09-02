В Украине за сутки почти 2,5 тысячи новых больных COVID

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В Украине за 1 сентября выявили 2 477 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 309 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Харьковская (224), Львовская (183), Черновицкая (148) и Одесская (139) области.

Всего за сутки госпитализировали 787 человек, 44 больных умерли, выздоровели 889 человек. Среди заболевших за сутки - 179 детей и 36 медработников.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 23 522 человека, методом ИФА – 7 954 лица, экспресс-тестами – 22 239 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 290 848 человек, из них выздоровели 2 209 754 человека, 53 877 больных умерли.

Напомним, в Украине за 31 августа выявили 2075 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области.