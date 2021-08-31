У двох областях рівень захворюваності на COVID в півтора рази перевищує норму - МОЗ

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В Україні нині всі регіони перебувають у "зеленій" зоні карантину, проте у низці областей епідеміологічні показники - не в межах норми

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України, пише RegioNews.

Зокрема у Вінницькій області динаміка госпіталізацій зросла майже до 73,8%(норма не більше 50%-ред.) з 61,6% напередодні

У столиц та двох областях перевищено рівень захворюваності на COVID-19 перевищено. Зокрема у столиці цей показник становить 95 осіб на 100 тисяч населення, у Чернівецькій та Луганській областях(відповідно 123 та 112 осіб на 100 тисяч населення) за норми не більше 75 осіб на 100 тисяч населення.

У понад половині регіонів України перевищено норму за показником - коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Трійка "лідерів": Чернівецька область-9,0%, Донецька – 7,2%, Чернігівська та Тернопільська області – 6,3% за норми не більше 4%

В Україні за 30 серпня виявили 1356 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області