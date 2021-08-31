08:49  31 серпня
COVID в Україні: за добу виявили 1356 випадків зараження
13:03  31 серпня
МОЗ відтермінує перехід з паперових лікарняних на електронні: у чому причина
08:09  31 серпня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2021, 10:46 531

У двох областях рівень захворюваності на COVID в півтора рази перевищує норму - МОЗ

31 серпня 2021, 10:46 531
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні нині всі регіони перебувають у "зеленій" зоні карантину, проте у низці областей епідеміологічні показники - не в межах норми

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України, пише RegioNews.

Зокрема у Вінницькій області динаміка госпіталізацій зросла майже до 73,8%(норма не більше 50%-ред.) з 61,6% напередодні

У столиц та двох областях перевищено рівень захворюваності на COVID-19 перевищено. Зокрема у столиці цей показник становить 95 осіб на 100 тисяч населення, у Чернівецькій та Луганській областях(відповідно 123 та 112 осіб на 100 тисяч населення) за норми не більше 75 осіб на 100 тисяч населення.

У понад половині регіонів України перевищено норму за показником - коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Трійка "лідерів": Чернівецька область-9,0%, Донецька – 7,2%, Чернігівська та Тернопільська області – 6,3% за норми не більше 4%

В Україні за 30 серпня виявили 1356 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області

вакцина Київ МОЗ COVID-19 вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram