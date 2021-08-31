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31 серпня 2021, 12:24 94

У школах Львова дітей можуть перевести на дистанційне навчання

31 серпня 2021, 12:24 94
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Фото: city-adm.lviv.ua
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Повністю на дистанційне навчання школи будуть переведені у випадку, коли 50% учнів навчального закладу будуть перебувати на самоізоляції, або у випадку, якщо Львів перейде із "зеленої" карантинної зони

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"З 1 вересня... учні усіх класів будуть вчитися наживо, але у деяких школах передбачено змішану форму навчання, і учні старших класів будуть один чи кілька днів вчитись дистанційно. Відповідне рішення кожен заклад освіти приймає самостійно", - розповіла начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

За її словами, повністю на дистанційне навчання класи та школи будуть переведені у випадку, коли 50% учнів навчального закладу будуть перебувати на самоізоляції. Також на дистанційне навчання переведуть у випадку, якщо Львів перейде із "зеленої" карантинної зони.

Крім того, головна освітянка міста зазначила, що у школах Львова й надалі не будуть проводити "лінійок", а перший навчальний день проводитимуть максимально цікаво для школярів.

Впродовж декількох останніх років у Львові не проводяться так звані "лінійки". Цього року ми особливо наголосили керівникам закладів освіти, щоб вони розвели усіх учнів у часі і просторі, щоб не було великого скупчення людей", - додала Довганик.

Раніше повідомлялось, що міський голова Чернігова Владислав Атрошенко закликав утриматися від проведення лінійок у школах 1 вересня.

Крім того, у МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення "першого дзвоника" в умовах карантину.

школа Львів освіта діти дистанційне навчання

 
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