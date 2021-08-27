У МОЗ назвали умови щеплення дітей від 12 років від COVID-19

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В Україні дозволена вакцинація від коронавірусу дітей віком від 12 років за умови наявності ризиків для їхнього здоров’я та необхідності отримати документ про вакцинацію задля перетину кордону

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook МОЗ.

При цьому у міністерстві уточнили, що щепити можна виключно препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Наразі вакцинація дітей віком 12-17 років дозволена, якщо дитина:

має високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень від COVID-19 через супутні хвороби, зокрема онкопатології, та не має протипоказань до вакцинації

переїжджає жити до країни, де для перетину кордону необхідний документ про вакцинацію

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний документ про вакцинацію.

є учасником міжнародних заходів в країні, де для перетину кордону або для участі необхідний документ про вакцинацію.

приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу Comirnaty/Pfizer.