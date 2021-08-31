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Минздрав отсрочит переход с бумажных больничных на электронные: в чем причина
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31 августа 2021, 13:03 11

Минздрав отсрочит переход с бумажных больничных на электронные: в чем причина

31 августа 2021, 13:03 11
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Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения планирует перенести полный переход с бумажных больничных на электронные, который должен был состояться с 1 сентября 2021 года

Об этом сообщил "Общественному" пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ, пишет RegioNews.

По его словам, новая ориентировочная дата перехода – 1 октября. Электронные больничные уже практикуют в медицинских учреждениях, однако, как утверждают в Минздраве, пока не все врачи освоили цифровую систему.

Из трех тысяч больниц, которые могут определять нетрудоспособность, е-документ могут выдавать чуть более двух тысяч.

Одной из причин называют отсутствие доступа коммуникаций у врачей.

Напомним, что в Украине начали действовать электронные больничные с 10 июня. Сообщалось, что электронные больничные являются основанием для получения пособия по беременности и родам, а также по временной потере трудоспособности.

Минздрав

 
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